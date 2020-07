Germania, l’ironica campagna: non usate deodorante su mezzi pubblici

Per sensibilizzare l’utilizzo della mascherina, la Bvg, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, ha lanciato una campagna pubblicitaria dall’intento provocatorio: l’invito è quello di non utilizzare il deodorante. Il motivo? Perché così, a causa dell’odore del sudore, le persone saranno spinte a indossare i dispostivi di protezione individuale per “proteggere” le proprie narici: “Dato che tante persone pensano di indossare le mascherine tenendole al di sotto del naso, passiamo alle maniere forti”

Per sensibilizzare sull’utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi pubblici, la Bvg, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Berlino, ha lanciato una campagna pubblicitaria dall’intento provocatorio: l’invito rivolto ai passeggeri è quello di non utilizzare il deodorante. Il motivo? Perché così, a causa dell’odore del sudore, le persone saranno necessariamente spinte a indossare i dispostivi di protezione individuale per “proteggere” le proprie narici (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).