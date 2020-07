Coronavirus, superati i 12 milioni di contagi nel mondo

Sono oltre 12 milioni le persone contagiate dal coronavirus nel mondo ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ). Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, una delle situazioni più gravi è quella degli Usa, c he dopo aver superato i tre milioni di casi, ha registrato altri 55 mila positivi nelle ultime 24 ore. Intanto il presidente Trump preme per riaprire delle scuole. Mentre l’immunologo Anthony Fauci avverte: “Siamo solo all’inizio”.

Fauci: siamo all'inizio. In Italia un buon lavoro

In un'intervista al Corriere della Sera, l’immunologo Anthony Fauci della task force anti-Covid-19 ha detto che "la pandemia globale è ancora all'inizio. A meno che tutti i diversi Paesi non adottino misure di contenimento, dobbiamo aspettarci una diffusione del contagio ancora più vasta. In definitiva siamo soltanto all'inizio della pandemia globale che, molto probabilmente, peggiorerà ulteriormente, prima di migliorare”. Il virus "è sempre forte" e non ce ne liberemo fino a quando non arriverà il vaccino, "probabilmente tra fine 2020 e inizio 2021". Fauci era stato messo da parte da Donald Trump "ma forse ha capito che non era una buona idea” ed è tornato in prima linea. Ha parlato anche di Italia e di Europa: "L'Italia ha avuto sfortuna. E' stata colpita in modo molto duro e molto rapido nello stesso tempo. Probabilmente perché c'erano molti lavoratori cinesi nel Nord del Paese. Il sistema sanitario ha dovuto affrontare una sfida veramente ardua, dato l'alto numero dei contagi. Ma alla fine, considerate le circostanze così difficili, penso che l'Italia abbia fatto un buon lavoro". Infine difende l'Organizzazione mondiale per la Sanità: "Ha tanti difetti, ma è necessaria".