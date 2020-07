William e Harry dividono il fondo in memoria di lady Diana

I due fratelli hanno concordato di spartirsi il denaro per poter finanziare ognuno le attività di beneficenza che preferisce. Secondo alcune fonti, a dicembre scorso sarebbe stato firmato un accordo tra la Royal foundation of duke and duchess of Cambridge e l’ormai abbandonata Sussex royal foundation

William e Harry hanno deciso di dividere il fondo in memoria di Lady Diana per poter finanziare, singolarmente, le loro attività di beneficenza. La notizia è riportata da The Guardian su cui si legge che, secondo alcune fonti, a dicembre 2019, un mese prima dell’annuncio sull’uscita di Harry e Meghan dalla famiglia reale (FOTOSTORIA), la Royal foundation of the duke and duchess of Cambridge e l’allora Sussex royal foundation avrebbero firmato un accordo.

Il Diana, princess of Wales Memorial Fund leggi anche Harry e Meghan: Gran Bretagna faccia i conti con il passato coloniale Nell’aprile 2013, la fondazione benefica della Royal foundation aveva assunto il controllo legale del Diana, princess of Wales memorial fund. Attualmente il fondo non sta più raccogliendo attivamente denaro, ma occasionalmente riceve lasciti e donazioni destinate agli enti di beneficenza scelti da William e Harry.

I Sussexes e Cambridges leggi anche Lady Diana, in vendita villa vacanze Bahamas. FOTO Fino a giugno 2019 la Royal foundation aveva operato con il nome Sussexes e Cambridges, poi Harry e Meghan avrebbero deciso di volersi separare formalmente dall’associazione e fu creata la Sussex royal. Nella relazione di bilancio del 31 dicembre 2019, sempre come riporta The Guardian, si leggerebbe che “il 18 dicembre 2019 è stato firmato un accordo con la Sussex royal foundation con cui la Royal foundation intende concedere la metà dei ricavi netti futuri del Diana fund alla Sussex Royal”.