Festeggia le 30 primavere la Giornata mondiale del bacio, istituita nel 1990 in Gran Bretagna e diventata una moda, anche social, celebrata ogni 6 luglio. Baci in stand by, quest’anno, per il coronovirus ma sul web spopola l’hastag #worldkissingday. Che sia tra innamorati, amici, genitori e figli resta il gesto d’affetto più famoso al mondo. Ecco una carrellata dei baci scambiati nel mondo durante la pandemia. LA FOTOGALLERY