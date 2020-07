Aquila cattura squalo? No, ma il video del falco pescatore è virale

Nell'area di Myrtle Beach, nella Carolina del Sud, un esemplare di falco pescatore ha catturato uno sgombro di dimensioni notevoli proprio sotto lo sguardo di chi stava prendendo il sole in spiaggia. A riprendere la scena, poi pubblicata da Storyful, una donna che ha girato il video dal 17esimo piano del palazzo dove si trovava in vacanza

A primo impatto può sembrare un’aquila o un condor che cattura uno squalo, ed è questo ciò che hanno creduto per qualche ora alcuni utenti dopo aver visto il video. In realtà, però, si tratta di un grosso falco pescatore che prende tra i suoi artigli un altrettanto grande sgombro. La smentita sull’entità dei protagonisti non ha comunque evitato che le immagini, poi diffuse da Storyful , diventassero virali.

La soluzione dell’equivoco

A risolvere l’equivoco ci ha pensato invece Ed Piotrowski, un esperto meteorologo che su Facebook ha condiviso le immagini pubblicate da Ashley White scrivendo poi come alcune persone avessero creduto che il rapace in questione fosse un condor e non un falco e che la sua preda fosse addirittura un grande squalo bianco. Il dipartimento delle risorse naturali della Carolina del Sud ha poi sottolineato come entrambe le specie, il falco pescatore e lo sgombro, siano due animali assolutamente comuni nella zona.