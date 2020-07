Cambia la storica bandiera del Mississippi

approfondimento

Razzismo e odio online, tutte le aziende che boicottano Facebook. FOTO

Dalla bandiera, quindi, sparirà la croce blu dei soldati confederati. La firma di Reeves alla legge è arrivata dopo il via libera di entrambe le Camere del Parlamento dello Stato a cambiare il vessillo. In una nota, il governatore ha spiegato: “Questo non è un momento politico per me, ma un'occasione solenne per guidare la nostra famiglia del Mississippi verso l'unità, per riconciliare e andare avanti”. Era da anni che diverse associazioni chiedevano di cambiare la bandiera. A convincere il Parlamento che il momento fosse arrivato sono state le manifestazioni - guidate dal movimento Black lives matter e che hanno visto anche attacchi a diverse statue - nate dopo la morte dell'afroamericano George Floyd durante un fermo di polizia.