Coronavirus mondo, continuano a crescere i casi in Sud America

In Brasile si contano oltre 1,36 milioni di casi. Record di 48 decessi in 24 ore in Argentina. In Usa 100 nuovi contagi in Michigan sono legati allo stesso locale. In Libia arrivano a 800 i casi totali, mentre in Russia si contano 154 morti in un giorno

I dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di oltre 10 milioni di casi casi di Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - OMS: IL PEGGIO DEVE ANCORA VENIRE) in tutto il mondo. Continuano a salire, anche se con numeri meno importanti, i nuovi casi registrati in Sud America, diventato sorvegliato speciale in questa fase della pandemia con 2.530.106 contagiati. In Argentina è record di morti in un giorno, con 48 decessi. Il Brasile conta 24.052 casi in un giorno. In Asia, la Cina ha approvato l'uso del primo vaccino destinato ai soldati del proprio esercito nazionale. Negli Usa, invece, è scoppiato un caso dopo 100 nuovi contagi tutti legati a un bar del Michigan.

In Brasile incremento moderato dei casi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Il Brasile, primo Paese in America Latina e secondo nel mondo per contagi e morti, vede un incremento di 24.052 casi, dopo i 30.476 di ieri, per un totale di 1.368.195. Lo stesso vale per i decessi, saliti a 113.689, dopo il +552 di ieri e il +692 di oggi, cifre molto al di sotto di quelle medie delle scorse settimane che fanno pensare a un lieve decremento della curva dei contagi. In Argentina è record di morti in un giorno Nelle ultime 24 ore in Argentina sono decedute 48 persone a causa del coronavirus, un record per una giornata da quando è scoppiata la pandemia nello scorso marzo. Le vittime sono salite a 1.280, mentre i casi di contagio hanno raggiunto quota 62.268. In un comunicato il ministero della Sanità ha indicato che 535 pazienti si trovano in rianimazione con una percentuale di occupazione del 50,6% della disponibilità di letti nella capitale Buenos Aires e del 55,9% di quelli dell'Area metropolitana.

In Usa 107 casi legati ad un solo bar del Michigan approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Sono almeno 107 i nuovi contagi registrati nella città di East Lansing, in Michigan, legati allo stesso locale. Tutti coloro che hanno frequentato l'Harper's Restaurant & Brew Pub tra il 12 e il 20 giugno sono stati invitati a mettersi in auto-isolamento a casa e a segnalare eventuali casi di Covid-19. I gestori del locale hanno assicurato di aver attuato tutte le linee guida e le misure di distanziamento tra i tavoli. "Abbiamo riaperto l'8 giugno al 50% della nostra capacità in linea con le raccomandazioni del governatore", hanno dichiarato. In Libia salgono a 802 i casi totali La Libia ha registrato nelle ultime 24 ore altri 38 nuovi contagi da coronavirus, che portano così a 802 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie, precisando che i morti salgono da 21 a 23, i guariti da 196 a 206 e le persone attualmente positive da 543 a 573. Il capo del centro nazionale per il controllo delle malattie della città di Sabha, nel Fezzan, Abdel Hamid Al-Fakhiri, ha dichiarato che è la regione meridionale a detenere il maggior numero di casi di coronavirus nel Paese, precisando che la regione di Sabha ha registrato 292 casi, quasi la metà di tutti quelli registrati in Libia, con il 90% delle infezioni riportate solo nella stessa Sabha.