Scozia, diverse persone accoltellate a Glasgow: ci sono vittime

I media britannici riferiscono che ci sono alcune vittime nella città scozzese in seguito a una serie di accoltellamenti in un hotel. L'aggressore sarebbe stato ucciso dalla polizia. Sul posto, a West George Street, sono intervenuti numerosi mezzi delle forze dell'ordine

Ci sarebbero almeno tre vittime a Glasgow, in Scozia, in seguito a una serie di accoltellamenti avvenuti in un hotel nel centro città. La notizia è stata data dai media britannici. Secondo la Bbc l'aggressore sarebbe stato ucciso dalla polizia. Sul posto, a West George Street, sono intervenuti venti mezzi delle forze dell'ordine. Gli agenti parlano di "un grave fatto". L'episodio è per ora indicato da fonti investigative come "un incidente grave", riporta Sky News.

Ferito un agente

Tra i feriti, secondo un sindacato di polizia, c'è anche un agente, accoltellato in circostanze non ancora chiarite. Inizialmente le autorità investigative e politiche scozzesi si erano riferiscono all'accaduto come a "un incidente" di portata "contenuta", in termini di rischi per la collettività; poi è arrivata l'indicazione di "un incidente grave", anche se al momento non si parla ancora di movente terroristico. Una strada, West George Street, è stata intanto bloccata al pubblico da agenti armati, entrati in azione all'interno di un edificio.