Accoltellamento Reading, la polizia: non indaghiamo per terrorismo

Confermato l'arresto di un giovane di 25 anni del luogo, attualmente sotto custodia. La polizia ha precisato di avere avviato un'indagine per omicidio e di non aver trattato l'accaduto come un atto criminoso di matrice terrorista

La modalità dell'attacco sembra la stessa di aggressioni già viste: un giovane solo che si scaglia contro alcune persone in modo casuale per strada con un coltello. La polizia di Reading però non indaga per terrorismo. In manette è finito un giovane di 25 anni che resta al momento sotto custodia. Il movente del suo gesto non è chiaro.

Il bilancio definitivo dell’attacco avvenuto all’interno del parco della cittadina che si trova ad ovest di Londra è di tre vittime e tre feriti in modo grave.

L'arresto e l'accusa

Si procede per omicidio. Questo atto criminoso non è trattato come un’azione di matrice terroristica. E’ la stessa polizia della valle del Tamigi a confermarlo ufficialmente in una nota, precisando anche che al momento si esclude che l’accoltellamento possa essere in qualche modo collegato alla manifestazione “Black Lives Matter” che si era svolta nello stesso parco poco prima che iniziassero le aggressioni.

I soccorsi

La chiamata per chiedere soccorsi all’interno del parco era arrivata alle 19 locali e tutta l’area coinvolta è rimasta transennata fino alle 23. Una volta sul posto gli agenti hanno soccorso le persone a terra che sono state subito trasportate in ospedale. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, la polizia in tenuta anti sommossa avrebbe fatto irruzione all’interno di un edificio poco lontano dalla scena del crimine e si sarebbe avvertito uno scoppio. Ad oggi però è escluso che ci siano altre persone coinvolte nella serie di aggressioni e lo stesso capo dell’’anticrimine della polizia avrebbe confermato che i suoi uomini non sono alla ricerca di eventuali complici.

I testimoni della scena

Diversi passanti avrebbero ripreso quanto accaduto con il cellulare e la polizia sta chiedendo a chiunque avesse materiale video relativo alle aggressioni di non pubblicarlo e soprattutto di recarsi in commissariato per essere sentito.

Una delle prime testimonianze raccolte è quella Laurence Wort, un giovane di 20 anni che nell’immediatezza del fatto ha raccontato che dopo la manifestazione, mentre la gente sciamava nel parco, l'uomo con il coltello ha percorso il sentiero principale e ferito tre persone che gli erano vicine. "Un uomo" ha detto Laurance "ha camminato lungo il sentiero di fronte a noi che stavamo passando davanti a un gruppo di 8-10 uomini prima di sfrecciare a sinistra e di andare a pugnalare tre persone nel primo gruppo. Cambiando direzione si è messo a correre verso di noi e, quando si e' reso conto che non ci avrebbe preso, si è girato e si è diretto verso un altro gruppo di persone che non si erano ancora accorte di quello che stava succedendo ed è riuscito colpire qualcuno nel secondo gruppo".