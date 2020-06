Gran Bretagna, media: "Diversi accoltellati a Reading"

Diverse persone sono state accoltellate a Reading, in Inghilterra, nel parco cittadino di Forbury Gardens. E' quanto riportano alcuni media inglesi, tra cui la Bbc. Secondo le prime informazioni ci sarebbero tre morti e due feriti gravi. Sul posto è presente un grande dispiegamento di polizia e sono arrivate diverse eliambulanze. Sul luogo si era svolta in precedenza una protesta del movimento Black Lives Matter. La polizia di Thames Valley ha twittato dal proprio profilo, confermando un "incidente a Forbury Gardens", e aggiungendo che gli agenti sono sulla scena e stanno indagando sull'incidente".

Arrestato un sospetto



Per l'attacco è stato arrestato un sospetto. Per ora non è stato ipotizzato un movente di terrorismo, né un legame con il pacifico raduno antirazzista che si era concluso nello stesso parco circa 2 ore prima. La ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, ha parlato in un messaggio di "un incidente serio", dicendosi vicina alle persone colpite e alla polizia locale.