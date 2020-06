Coronavirus, nel mondo oltre 9,6 milioni di casi. Balzo contagi in Usa

Negli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 37.077 casi, con 692 morti. Attesa per la conferenza stampa della task force americana, che torna in pubbico dopo oltre due mesi. Quasi 2 milioni e 280mila i casi in Sud America, con il Brasile che rimane lo Stato più colpito

Continuano ad aumentare, soprattutto negli Stati Uniti e in America Latina, i numeri legati alla diffusione del Coronavirus nel mondo. I contagi, a livello globale, sono oltre 9,6 milioni. I morti, invece, hanno raggiunto quota 489mila. Negli Stati Uniti balzo dei casi: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 37.077, con 692 morti. Nessuna attenuazione in America Latina, dove in un giorno i casi hanno raggiunto quota 2.279.146 (+58.789) e i morti confermati sono 104.785 (+1.800). Nella regione, il Brasile continua la sua corsa solitaria come Paese con più malati, secondo nel mondo solo agli Stati Uniti (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Intanto l'Oms avverte: "C'è una recrudescenza di casi in Europa".

Brasile ancora primo Paese in Sud America per numero di contagi e morti vedi anche Coronavirus, i Paesi in cui i contagi stanno accelerando. FOTO Secondo gli ultimi dati, in Brasile i casi sono oltre 1 milione e 220 mila, mentre i morti accertati sono 54.971 (MORTO IL CLOWN CHE FACEVA RIDERE I BAMBINI). Seguono il Perù (268.602 e 8.761) ed il Cile (259.064 e 4.903). Sette Paesi intanto registrano contagi superiori ai 20.000: Messico (202.951 e 25.060), Colombia (80.599 e 2.654), Ecuador (53.156 e 4.343), Argentina (52.457 e 1.150), Repubblica Dominicana (29.141 e 698), Panama (28.030 e 537) e Bolivia (27.487 e 876). Negli Usa torna a parlare in pubblico la task force Negli Usa, la task force per il coronavirus, guidata dal vice presidente Mike Pence, torna in pubblico per la prima volta in quasi due mesi, con una conferenza stampa in programma nel pomeriggio italiano. L'appuntamento cade mentre il numero dei casi di coronavirus negli Usa si sta alzando molto e, in particolare, sta tornando a salire in alcuni Stati, soprattutto in quelli a Ovest e Sud del Paese.