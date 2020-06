Sant'Anna Pisa quarta al mondo tra giovani università: la classifica

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa è la quarta università al mondo nella classifica dei giovani atenei stilata dalla Times Higher Education (The) . L’istituto toscano fondato nel 1987, con facoltà di scienze sociali e scienze sperimentali, si è piazzato ai piedi del podio guidato dalla Hong Kong University of Science and Technology davanti alla Nanyang Technological Univertsity di Singapore e alla Paris Sciences et Lettres (Psl) della capitale francese.

I parametri della classifica di THE

Per compilare la classifica delle università con meno di 50 anni gli analisti di THE - Times Higher Education, hanno utilizzato gli stessi parametri di quello generale, che comprende tutti gli atenei a prescindere dall'anno di fondazione, valutando in particolare la formazione, la ricerca (attraverso il numero e il "peso" delle pubblicazioni e il relativo numero di citazioni), il trasferimento tecnologico, l'apertura internazionale. Questi e altri indicatori, sottolineano gli analisti di THE, "sono stati ponderati per riflettere le speciali caratteristiche delle istituzioni universitarie più giovani, come la loro dinamicità e la propensione all'ulteriore sviluppo".