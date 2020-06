Coronavirus, morto il capo indigeno dell'Amazzonia Paiakan

Noto per la sua difesa senza confini della foresta amazzonica, l'uomo balzò agli onori della cronaca negli anni Ottanta con la sua battaglia contro il progetto idroelettrico brasiliano Belo Monte per la costruzione della terza diga più grande del mondo

È morto all’età di 65 anni, a causa del coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI), Paulinho Paiakan, tra i capi indigeni più conosciuti per la sua difesa senza confini della foresta amazzonica. Stando alla Bbc, Paiakan, capo del popolo dei Kayapo, è deceduto ieri in un ospedale dello Stato settentrionale di Para. L'uomo balzò agli onori della cronaca negli anni Ottanta con la sua battaglia contro il progetto idroelettrico brasiliano Belo Monte per la costruzione della terza diga più grande del mondo.