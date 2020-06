Coronavirus, Commissione Ue: "Da luglio riapertura frontiere esterne"

Lo ha annunciato l'Alto rappresentante Josep Borrell spiegando che l'esecutivo europeo presenterà una raccomandazione con le linee guida. La decisione finale spetterà comunque a ogni singolo Stato membro. Intanto proseguono le riaperture sul fronte interno dell'Ue, dopo il via libera dell'Austria ai viaggiatori italiani

Dal primo luglio l'Unione europea potrebbe riaprire le frontiere esterne dopo le misure di lockdown per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE). A suggerirlo è l'Alto rappresentante della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, che ha dichiarato: la Commissione raccomanda "una revoca graduale e parziale" delle frontiere esterne a partire "dal primo di luglio". In questo senso oggi presenterà "una raccomandazione per un approccio comune e coordinato". Il piano della Commissione suggerirà agli Stati membri di seguire una serie di criteri, come ad esempio quello epidemiologico, le condizioni del sistema sanitario, e le misure di prevenzione messe in atto. La decisione finale sui confini spetterà comunque ad ogni singolo Stato e saranno inevitabili ripartenze differenziate, tra forti timori di una seconda ondata del virus e Paesi extra-europei che sono ancora nel pieno dell'emergenza Covid-19. Sulle frontiere interne, per quanto riguarda Schengen, Borrell ha confermato che il quadro delle riaperture sarà completo "entro giugno".

I dubbi dell'Italia approfondimento Coronavirus, viaggi all'estero e in Italia: cosa c'è da sapere L'Italia affronterà il nodo delle riaperture extra-Ue nel prossimo Dpcm ma non si prevedono balzi in avanti. Per il ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, non ci sono le garanzie per un via libera già dal 15 giugno. La Germania probabilmente seguirà la raccomandazione della Commissione Ue ma per contro ha già annunciato che l'allerta ai tedeschi sui viaggi fuori dall'Europa resterà in vigore fino al 31 agosto. Alcuni Paesi, poi, hanno più fretta di altri di rimettere in moto il turismo. La Grecia ad esempio, ha già inserito Paesi non europei - Australia, Corea del Sud e Cina - nella lista di quelli ai quali riaprirà le sue porte dal 15 giugno.