Elezioni Usa 2020, Biden vince le primarie in Georgia e West Virginia

Un altro passo avanti per Joe Biden nella sua corsa alla Casa Bianca. Il candidato dem, che a novembre sfiderà l’attuale presidente Dondald Trump , ha vinto - secondo le proiezioni dei media americani - le primarie democratiche in Georgia e West Virginia. Martedì si è votato anche in Nevada, North Dakota e South Carolina, ma l’attenzione è stata alta soprattutto per lo Stato con capitale Atlanta, che non elegge un senatore democratico da 20 anni ma dove recenti sondaggi hanno segnalato una crescita del partito dell’asinello.

Code e ritardi in Georgia

In Georgia, in particolare ad Atlanta, si sono registrati ritardi e code a causa delle nuove macchine per il voto elettronico e - riporta il New York Times - alcuni seggi elettorali sono ancora aperti, come segnala anche l'ex vicepresidente in un tweet. Biden - che ieri ha inviato un videomessaggio trasmesso ai funerali di George Floyd - ha già accumulato abbastanza delegati per aggiudicarsi la nomination democratica, ma diversi Stati non avevano ancora partecipato alle primarie, ritardate a causa del coronavirus.