Coronavirus, in America Latina 1,2 milioni di contagi

Il bilancio brasiliano - il peggiore della regione, con 672.846 contagiati - è stato calcolato dal quotidiano locale Folha de S.Paulo ed è stato ripreso dal Pontefice nell’Angelus domenicale. Governo sotto attacco per la decisione di non pubblicare più i dati complessivi dei contagi e dei decessi. Gli altri Paesi latinoamericani più colpiti sono Perù e Cile. Il picco non è ancora stato raggiunto

Un milione e 238mila contagi e 63.900 morti: mentre in Europa i numeri calano, in America Latina l’epidemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE) non ha ancora raggiunto il suo picco massimo di diffusione, come emerge da una statistica elaborata dall’Ansa sulla base dei dati provenienti dai 34 nazioni e territori latinoamericani. Lo dimostrano le cifre registrate nelle ultime 24 ore nella regione: i nuovi positivi sono complessivamente 45mila, i decessi 1.714. A guidare la classifica c’è il Brasile, con i suoi 672.846 contagiati e 35.930 morti, la cui situazione è stata citata anche dal Papa nell’Angelus del 7 giugno: “Venerdì scorso in un Paese è morta una persona al minuto, è terribile”, ha detto Bergoglio riprendendo il calcolo fatto dal quotidiano locale Folha de S.Paulo. Intanto sempre in Brasile è polemica per la decisione del governo di non pubblicare più i dati complessivi dei casi e dei decessi, ma solo i bilanci giornalieri. Una scelta, secondo molti, con cui il presidente Jair Bolsonaro cerca di nascondere il vero impatto della malattia sulla popolazione.