I numeri della pandemia continuano a crescere in America Latina e soprattutto in territorio brasiliano dove le persone morte, in totale, sono 31.199. Il presidente Bolsonaro: “Mi dispiace per le vittime di Covid, ma moriremo tutti”. Il secondo Paese sudamericano più colpito è il Perù, seguito dal Cile

Continuano a salire i casi di coronavirus in Sud America e soprattutto in Brasile, dove si registra un nuovo record di vittime: sono 1.262 quelle registrate nelle ultime 24 ore, che portano il bilancio totale a 31.199 morti dall'inizio della pandemia, come rivela il ministero della Salute. I nuovi contagi sono 28.936, per un totale di 555.383 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LA DIFFUSIONE GLOBALE DEL VIRUS)