Attimi di paura per Vittorio Sgarbi nel pomeriggio di ieri in una spiaggia del litorale di Palase, nel sud dell'Albania, dove era ospite nel resort "Green Cost". Lo raccontano i collaboratori del critico d'arte, spiegando che Sgarbi è stato sorpreso dalla forza delle onde e all'improvviso è scomparso tra i flutti, per poi riemergere annaspando vistosamente. A soccorrerlo sono stati la figlia Alba e un bagnino del resort che, a fatica, lo hanno aiutato a raggiungere la riva.

Il video

In un video diffuso dall'ufficio stampa si vede Sgarbi immergersi da solo nel mare agitato con la figlia che lo richiama e lo prega di tornare indietro. Pochi istanti e diverse violente ondate dopo, il critico viene soccorso dalla ragazza e da due uomini accorsi sul bagnasciuga.