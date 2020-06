La procura tedesca di Stendal sta indagando per verificare se ci sia un legame tra la scomparsa della piccola, svanita nel nulla a 3 anni nel 2007 in Portogallo, dove si trovava in vacanza con i genitori, e un'analoga sparizione nel 2015 di una bambina tedesca di 5 anni della Sassonia-Anhalt, di nome Inge. Il materiale probatorio raccolto finora "non è ancora sufficiente per un mandato d'arresto o un'incriminazione" del principale sospetto, ha intanto dichiarato la procura

La procura tedesca di Stendal sta indagando per verificare se ci sia un legame tra la scomparsa della piccola Madeleine “Maddie” McCann - la bimba britannica svanita nel nulla a 3 anni nel maggio del 2007 a Praia de Luz, in Portogallo, dove si trovava in vacanza con i genitori - e un'analoga scomparsa nel 2015 di una bambina tedesca di 5 anni della Sassonia-Anhalt, di nome Inge. Stamattina il quotidiano locale Magdeburger Volksstimme aveva dato notizia che il sospetto omicida di Maddie, un pluripregiudicato per reati sessuali che al momento si trova già in carcere per altri crimini, aveva acquistato una proprietà a Neuwegersleben (Sassonia-Anhalt) proprio vicino a dove la piccola Inge era scomparsa durante una gita con i genitori il 2 maggio del 2015.