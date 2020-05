Vietnam, al via la tradizionale raccolta dei fiori di loto. FOTO

1/22 ©Ansa

In Vietnam è partita la tradizionale raccolta dei fiori di loto. Ogni anno, dalla fine di maggio fino ad agosto inoltrato, i lavoratori estraggono le parti più interne dei fiori che si trovano nel lago Hanoi per ottenerne una fragranza unica e famosa in tutto il mondo

Fiori, individuato il gene che rende la corolla ricca di petali