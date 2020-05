Lotta di 2 alligatori in un campo di golf

Due alligatori hanno scambiato il campo da golf di Hardeeville in South Carolina per un ring di lotta libera, dando vita ad un duello molto suggestivo in pieno giorno. L'incredibile scena, caricata sulla piattaforma di Storyful, è stata ripresa da Matthew Proffitt, che in quel momento stava giocando con alcuni amici.

Il faccia a faccia con gli alligatori

Proffitt e i suoi amici stavano approcciando la diciottesima buca del circuito quando hanno notato i due esemplari fronteggiarsi sul fairway. Secondo quanto raccontato dal gruppo, i due alligatori sarebbero rimasti immobili per alcuni minuti con la rispettive mascelle serrate l'una sull'altra. Lo scontro tra i due sarebbe andato avanti per un paio d'ore. Proffitt ha spiegato di non aver mai visto nulla di simile nella zona. Solitamente gli alligatori sono particolarmente attivi dal mese di aprile a giugno, la cosiddetta stagione degli amori per questa specie. Il Golf Club di Hilton Head Lakes, in seguito a questo episodio, ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook invitando i propri ospiti a prestare molta attenzione alla fauna selvatica.