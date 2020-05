Coronavirus Usa, New York Times pubblica in prima pagina nomi vittime

Negli Stati Uniti i decessi ufficiali legati al coronavirus si avvicinano a 100mila. Il New York Times ha deciso di marcare questo momento storico pubblicando in prima pagina i nomi di mille vittime. “Mille persone rappresentano solo l'uno per cento del bilancio totale dei morti. Nessuno di loro era solo un numero”, spiega il giornale in una breve introduzione sulla pagina interamente occupata dal testo (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

I mille nomi sul New York Times

Il Nyt ha pubblicato i nomi sulla prima pagina della domenica. Ogni nome è accompagnato da un breve necrologio. C’è, ad esempio, "Joe Diffie, 62 anni, Nashville, star della musica country vincitrice del Grammy". Oppure "Lila A. Fenwick, 87 anni, New York City, prima donna nera che si è laureata alla Harvard Law School". Un altro necrologio recita: "Myles Coker, 69, New York City, liberato dalla vita in prigione". E poi, tra gli altri, ci sono "Ruth Skapinok, 85, Roseville, California, gli uccelli del cortile amavano mangiare dalla sua mano" e "Jordan Driver Haynes, 27, Cedro Rapids, Iowa, generoso giovane con un sorriso delizioso". “Volevo qualcosa che la gente possa guardare tra 100 anni per capire la portata di ciò che stiamo vivendo”, ha spiegato il national editor Marc Lacey.