Nella regione i contagiati sono oggi 672.770, di cui 37.021 morti. Il Brasile, che è balzato al secondo posto della classifica mondiale dietro gli Stati Uniti, ha raggiunto quota 330.890 contagiati e 21.048 morti. La maggior parte dei casi è concentrata a San Paolo e Rio de Janeiro, anche se l’Organizzazione mondiale della sanità ha espresso preoccupazione per la situazione nella regione amazzonica. Timori anche per l’approvazione dell'uso di clorochina e idrossiclorochina per il trattamento di pazienti

Il Sud America è diventato “un nuovo epicentro" della pandemia di coronavirus. A dirlo è l'Organizzazione mondiale della sanità, dopo aver registrato un significativo aumento del numero di infezioni Covid-19. "In un certo senso, il Sud America è diventato un nuovo epicentro per la malattia. Abbiamo visto molti Paesi sudamericani con un numero crescente di casi", ha dichiarato il direttore delle emergenze dell’Oms, Mike Ryan. Il Brasile intanto ha superato ieri la Russia nel numero di casi dopo aver registrato 20.803 nuove infezioni in un giorno ed è diventato il secondo Paese al mondo più colpito dalla pandemia (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LA MAPPA DELLA DIFFUSIONE GLOBALE).

Brasile secondo al mondo come contagiati

Nella regione i contagiati sono oggi 672.770, di cui 37.021 morti. Il Brasile, che è balzato al secondo posto della classifica mondiale dietro gli Stati Uniti, ha raggiunto quota 330.890 contagiati e 21.048 morti. A distanza lo segue il Perù (111.698 e 3.244), mentre al terzo posto è salito il Cile (61.857 e 630) che ha scavalcato il Messico (59.567 e 6.510). Seguono poi Ecuador (35.828 e 3.056), Colombia (18.330 e 652), Rep. Dominicana (13.989 e 456), Panama (10.116 e 291), Argentina (10.649 e 433) e Bolivia (5.187 e 215). San Paolo e Rio de Janeiro le aree più colpite Il Brasile ha registrato 1.001 nuovi decessi rispetto al giorno precedente, un numero leggermente inferiore rispetto al record di 1.188 registrato giovedì. Lo Stato più colpito finora è San Paolo, una regione in cui vivono 46 milioni di persone e che ha registrato 76.871 casi e 5.773 decessi, che rappresentano quasi il 30% di tutti i decessi nel Paese. In numero di morti, dietro a San Paolo, c'è Rio de Janeiro (3.657), la cui capitale omonima ha un tasso di mortalità per Covid-19 del 12,7%, quasi il doppio della media nazionale del 6,5%, come riportato dall'Istituto statale di geografia e statistica brasiliano (IBGE) con dati del Ministero della Salute. Nonostante il fatto che la maggior parte dei casi sia concentrata a San Paolo e Rio de Janeiro, l'Oms ha espresso preoccupazione per la situazione nella vasta regione settentrionale amazzonica del Paese, le cui infrastrutture ospedaliere sono carenti, e a Pernambuco (nord-est).