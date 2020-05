10/15 ©Ansa

Sono "giorni difficili", in cui "piangiamo coloro che ci hanno lasciati”, ha scritto ieri sui social il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, a proposito del picco di decessi. Il capo dello Stato ha commentato il via libera all'uso della clorochina per curare anche i casi lievi. "Una speranza, come riferito da molti che l'hanno usata. Che Dio benedica il nostro Brasile", ha concluso