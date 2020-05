2/15 ©Ansa

C'è chi ha optato per una scampagnata in montagna, altri per una visita a Parigi o per qualche giornata al mare: così in Francia si inizia a ripartire, ma restano numerosi controlli per evitare un nuovo aumento dei contagi da Covid-19

Coronavirus Francia, 18 miliardi per il turismo e ok a casa-vacanze per luglio e agosto