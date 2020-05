Picasso originale, un biglietto della lotteria da 100 euro per vincere

L'iniziativa della no-profit francese "Help The Others" ha permesso di vendere 200mila biglietti. Il 20 maggio sarà estratto il vincitore. Tutto il ricavato sarà destinato alla costruzione di scuole e pozzi in Camerun, Marocco e Madagascar

Basta un biglietto da cento euro per sognare di vincere un Picasso originale dal valore di 1,10 milioni di euro. La lotteria benefica è in corso a Parigi e il vincitore sarà estratto mercoledì 20 maggio.

La lotteria benefica

L'estrazione sarebbe dovuta avvenire a gennaio, ma la data è stata posticipata a causa dell'emergenza coronavirus e del lockdown imposto in Francia. A organizzare la lotteria, l'organizzazione francese no-profit "Help The Others": sono stati venduti 200mila biglietti da cento euro ciascuno. Il vincitore sarà selezionato casualmente da un computer.

L'opera in palio

Protagonista, l'opera "Nature morte", del 1921, un piccolo dipinto - attualmente in mostra al museo di Picasso a Parigi - che ritrae un tavolo, alcuni giornali e un bicchiere di assenzio nei toni del grigio, blu, rossa e giallo. Le misure precise sono di 30x46 centimetri. La tela arriva dalla collezione privata del miliardario monegasco David Nahmad.

Il ricavato in beneficienza

Tutto il ricavato dell'iniziativa sarà donato alla charity internazionale CARE, attiva nella costruzione di pozzi, sanitari e scuole nei villaggi più in difficoltà di Camerun, Madagascar e Marocco. Il prezzo più alto mai pagato per un'opera di Picasso è stato di 179,4 milioni di dollari, per "Les femmes d'Alger" (1955) venduto nel 2015 dalla casa di aste Christie's.