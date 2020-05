Cent’anni fa nasceva Papa Giovanni Paolo II

Karol Wojtyla nacque il 18 maggio 1920 a Wadowice, in Polonia. Il 16 ottobre 1978 fu chiamato a guidare la Chiesa in un momento storico cruciale, dominato a livello internazionale dalla Guerra fredda e culminato con il crollo del muro di Berlino. Papa Francesco lo ricorda sull’Osservatore Romano: “Intercedi perché in questi tempi difficili siamo testimoni di gioia e di misericordia”

La gioventù e l’ingresso in seminario

approfondimento

Karol Wojtyla era il terzo figlio di Emilia Kaczorowska, che morì quando lui aveva 9 anni, e dell'omonimo padre Karol Wojtyla, ex-ufficiale dell’esercito asburgico. A 18 anni si trasferì con lui a Cracovia. Durante l’invasione della Polonia da parte dei nazisti fece lo spaccapietre e l’operaio. Entrò in seminario nel 1942, dopodiché studiò a Roma e a Parigi. Fece il viceparroco e il docente nell’unica università cattolica di tutto il Patto di Varsavia, a Lublino, fino a diventare vescovo a nemmeno quarant’anni. Guidò la delegazione polacca al Concilio Vaticano II.

“Se mi sbaglio mi corrigerete”

Il 16 ottobre 1978 fu eletto Papa con il nome di Giovanni Paolo II. Dopo la fumata bianca, il neo Pontefice salutò la folla in piazza San Pietro pronunciando una frase che sarebbe entrata nella storia: “Se mi sbaglio mi corrigerete”, disse, sottolineando il suo essere il primo Papa non italiano. Cominciò quindi a viaggiare per il mondo e fu anche il primo Papa nella storia a mettere piede in una sinagoga. Chiese perdono a nome della Chiesa agli ebrei, ai protestanti e agli ortodossi, cercando sempre il dialogo ecumenico con le altre confessioni. Fu anche il primo Pontefice a vistare il campo di concentramento nazista di Auschwitz, nella sua Polonia.

L’attentato del 1981

Il 13 maggio 1981 Wojtyla subì un attentato. A sparargli tre colpi di pistola in piazza San Pietro fu Mehmet Ali Agca, killer professionista turco appartenente al movimento dei "Lupi Grigi". Il Papa, che era appena entrato nella piazza per un’udienza generale, fu colpito all’addome, ma fu subito soccorso e sopravvisse dopo un intervento durato 5 ore e mezza. Due anni più tardi, in occasione del Natale del 1983, Wojtyla incontrò il suo assalitore nel carcere di Rebibbia, a Roma.