Coronavirus, negli Usa 1.224 morti in un giorno. Obama attacca Trump

"Non fanno neanche finta di sapere quello che fanno", ha dichiarato l’ex presidente riguardo alla gestione della pandemia da parte dell’amministrazione Trump. Negli Stati Uniti i casi ufficiali sono almeno 1.467.884 e le vittime 88.754

Negli Stati Uniti non si fermano i nuovi casi di coronavirus e i decessi legati alla pandemia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, sono stati registrati 25.060 nuovi contagiati e altri 1.224 morti. In totale, al 17 maggio, nel Paese i casi sono almeno 1.467.884 e le vittime ufficiali 88.754. L’epicentro della pandemia negli Usa rimane la città di New York: nello Stato, il governatore Andrew Cuomo ha prolungato il lockdown fino al 13 giugno (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).