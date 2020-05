Morte Kobe Bryant, né droghe né alcol nel corpo del pilota

Gli esami sulle dinamiche dell’incidente hanno classificato le morti come accidentali. Oltre al campione e alla figlia Gianna, lo scorso 26 gennaio hanno perso la vita due giovani atlete, i genitori di una delle due, la madre dell'altra e un'allenatrice di basket

Ara Zobayan, il pilota dell'elicottero che si è schiantato lo scorso 26 gennaio alle porte di Los Angeles, uccidendo Kobe Bryant e la figlia, non era sotto l'effetto né di alcol, né di droga. Lo ha stabilito l'autopsia precisando che le morti sono state classificate come accidentali. La vedova del campione dell'Nba aveva fatto causa per omicidio colposo all'operatore di elicotteri Island Express.