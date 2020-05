Trump visita centro distribuzione mascherine senza indossarla. VIDEO

Come già avvenuto in Arizona, nonostante le linee guida stilate dalla sua amministrazione, il Tycoon non ha indossato alcun dispositivo di protezione individuale durante la sua visita alla Owens s & Minor Inc, nello Stato della Pennsylvania

Il 14 maggio, Donald Trump ha visitato, nello Stato della Pennsylvania, la Owens & Minor Inc, un'azienda che in questi mesi è diventata un centro di distribuzione di mascherine. Durante la visita il presidente, come aveva già fatto la scorsa settimana in Arizona, non ha messo la mascherina nonostante il protocollo diffuso dalla Casa Bianca consigli fortemente il suo utilizzo sul posto di lavoro.