Coronavirus, in America Latina oltre 400mila contagiati e 23mila morti

Secondo una statistica elaborata dall’Ansa prendendo in considerazione 34 nazioni e territori latinoamericani, in meno di 24 ore si sono registrati 20mila contagiati in più. Il Paese più colpito è il Brasile: 881 morti nell’ultimo giorno, cifra più alta dall'inizio della pandemia

La pandemia di coronavirus avanza in America Latina. In meno di 24 ore, secondo una statistica elaborata dall’Ansa, si sono registrati 20mila contagiati in più. Il totale, prendendo in considerazione 34 nazioni e territori latinoamericani, è di 400.807 casi e 23.011 decessi. Nel mondo, secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, i contagiati hanno raggiunto quota 4,2 milioni e i morti positivi al Covid-19 sono oltre 291.900 (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA).