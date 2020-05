Russia, incendio in un ospedale Covid a San Pietroburgo: 5 morti

Cinque persone sono rimaste uccise in un incendio scoppiato nel reparto di terapia intensiva nell'ospedale di San Giorgio a San Pietroburgo. Sono state evacuate 150 persone. A innescare il rogo sarebbe stato il sovraccarico di un ventilatore per la respirazione artificiale che stava lavorando oltre il massimo della sua potenza

Cinque malati di Covid-19 sono morti in un incendio divampato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Giorgio di San Pietroburgo, in Russia. La causa della morte dei cinque pazienti è stata probabilmente l'inalazione di monossido di carbonio e delle sostanze derivate dalla combustione di plastica.

Le cause



Secondo le prime ricostruzioni, a innescare il rogo sarebbe stato il sovraccarico di un ventilatore per la respirazione artificiale, che stava lavorando oltre il massimo della sua potenza. Anche a Mosca, pochi giorni fa, un incendio era divampato in un ospedale che ha in cura pazienti affetti da coronavirus, facendo una vittima.