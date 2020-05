California, surfista di 26 anni ucciso da uno squalo

Tragedia al largo di in una spiaggia nel Nord della California. Un surfista di 26 anni è stato ucciso da uno squalo. Sulla spoiaggia da cui era partito vigeva il lockdown per il coronavirus (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). Come riportano diversi media americani fra cui la Cnn, il ragazzo, Ben Kelly, si trovava in acqua per fare surf per via dell’eccezione alle restrizioni prevista per gli sport acquatici.

Spiaggia chiusa fino al 14 maggio

Sabato 9 maggio Ben Kelly si trovava a un centinaio di metri della costa di Maresa State Beach, vicino Santa Cruz, quando intorno alle 13:30 è stato attaccato e ucciso da uno squalo. La spiaggia era chiusa al pubblico tra le 11 e le 17, per le misure contro il contagio di coronavirus ma, come chiarisce il New York Times, in quella fascia oraria l’accesso restava consentito per le attività acquatiche. Ora, per effetto di questa tragedia, la spiaggia resterà completamente chiusa fino al 14 maggio, e nei punti d’accesso sono già stati apposti diversi segnali per avvertire tutti del pericolo squali.