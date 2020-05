Coronavirus Usa, Obama: “Risposta Trump un disastro totale”

"Un caotico disastro assoluto". È questa la definizione scelta dall’ex presidente degli Usa, Barack Obama , per descrivere la risposta dell'amministrazione Trump alla crisi del coronavirus. La frase è stata detta in una telefonata privata, il cui audio è stato diffuso da Yahoo News e confermato da fonti vicine all'ex inquilino della Casa Bianca ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

L'audio della telefonata

Secondo quanto emerso fino ad ora, la telefonata è avvenuta nell’ambito di un colloquio con ex membri dello staff di Obama, per incoraggiarli a sostenere maggiormente la campagna di Joe Biden, candidato democratico alla presidenza 2020. Nella telefonata, viene anche sottolineato come la risposta Usa alla pandemia dimostri la necessità di una leadership forte in tempi di crisi globale.

Negli Usa oltre 1.600 morti per Covid-19 in 24 ore

Nel Paese, nell’ultimo giorno si contano 1.635 vittime da Covid-19. Il bilancio totale della pandemia supera così i 77mila morti, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Si registrano inoltre più di 1 milione e 286 mila casi ufficialmente diagnosticati. Trump, nel mentre, si è detto convinto che il virus "se ne andrà via senza un vaccino”. E, durante un evento con i parlamentati repubblicani, ha rivisto al rialzo le previsioni sui decessi negli Usa, aumentando ad almeno 95 mila la stima sul numero dei morti.