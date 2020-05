India, fuga di gas in impianto chimico: mille ricoverati in ospedale

Almeno 5 persone sono morte e altre mille sono state ricoverate in ospedale in India in seguito a una fuga di gas in un impianto chimico. L’incidente è avvenuto nello stabilimento della LG Polymers di Visakhapatnam, nello Stato dell’Andhra Pradesh, nel Sudest del Paese. Attualmente la casa madre sudcoreana, la LG Chem, ha detto che la situazione è “sotto controllo” ma le autorità temono che il numero delle vittime possa aumentare.

Le taniche incustodite a causa del lockdown

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, il gas sarebbe fuoriuscito da due serbatoi da 5mila tonnellate di capienza ciascuno. I serbatoi, secondo quanto riferito dalla polizia, sarebbero rimasti incustoditi a causa del lockdown in corso in India dalla fine di marzo per contrastare l'epidemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - GRAFICHE).