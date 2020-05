Coronavirus, Banksy dedica un murales a medici e infermieri

"Game Changer", come è stata battezzata l'opera dello street artist britannico, è un omaggio al sistema sanitario inglese, che lotta contro il coronavirus

"Game changer", cambio di gioco. Perché a sostituire i supereroi, nel mondo disegnato da Banksy sui muri di un ospedale di Southampton, sono le infermiere.

Il nuovo murales

Nella sua nuova opera, l'anonimo e popolarissimo street artist ha ritratto un bambino in bianco e nero, che sceglie dalla cesta dei giochi - da cui spuntano supereroi come Batman e l'Uomo Ragno - la bambola dalle sembianze di un’infermiera, con tanto di mascherina. Con "Game Changer" l'artista inglese vuole omaggiare medici e operatori sanitari britannici, impegnati nella lotta al coronavirus. Il disegno misura circa un metro quadrato ed è stato appeso vicino al pronto soccorso dell'ospedale di Southampton, nell’Inghilterra meridionale, in accordo coi vertici dell'istituto.