Coronavirus, rinviato ufficialmente l'Expo 2020 di Dubai

Dopo un lungo iter decisionale la maggioranza qualificata dei Paesi membri ha deciso ufficialmente il rinvio dell'Expo 2020 Universale di Dubai a causa dell’emergenza Coronavirus. L’evento, che era previsto da ottobre 2020 ad aprile 2021, si terrà invece a partire da ottobre 2021 fino al mese di marzo del 2022. La richiesta di rinvio, si legge in un comunicato diffuso dagli organizzatori, avendo ottenuto più dei due terzi della soglia richiesta "sarà formalmente approvata dal Bureau international des expositions (Bie)". Expo 2020 segue quindi la strada già intrapresa dai comitati organizzatori di altri grandi eventi, come ad esempio le Olimpiadi di Tokyo.

Rinvio richiesto dagli Emirati Arabi

Il rinvio era stato richiesto il mese scorso dal Governo degli Emirati Arabi Uniti attraverso una risoluzione presentata al Bei, l'organismo intergovernativo che organizza le Esposizioni Universali. La votazione, che andrà avanti fino al 29 maggio, ad oggi ha comunque già raccolto la maggioranza dei due terzi dei Paesi membri, necessaria per l’approvazione della risoluzione. L’Expo di Dubai è la prima esposizione ad essere organizzata dopo quella di Milano del 2015.

L’Italia rispetterà gli impegni assunti

Il Commissariato italiano per Expo Dubai ha sostenuto la decisione e ha confermato il proprio impegno affinché gli obiettivi fissati siano pienamente realizzati nel rispetto degli accordi assunti con il Governo degli Emirati Arabi Uniti. Expo Dubai, ha dichiarato il Commissario Generale per la partecipazione dell'Italia alla manifestazione, Paolo Glisenti, "si prospetta a questo punto, dopo l'emergenza sanitaria, come la prima opportunità offerta dal più grande evento mai organizzato sulla scena internazionale, con oltre 190 partecipanti, per il rilancio del Sistema Italia, dalle esportazioni al turismo, dalla scienza all'arte e alla cultura".