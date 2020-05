Coronavirus Russia: oltre 10.600 contagi in un giorno

La Russia ha registrato oltre 10.600 nuove infezioni da coronavirus ( LO SPECIALE AGGIORNAMENTI ) in 24 ore, segnando un nuovo record di contagi in un giorno. I casi sono arrivati a quota 134.687, hanno detto le autorità. La Russia è ora il paese europeo che registra il numero più alto di nuove infezioni. Il tasso di mortalità ufficiale è tuttavia basso rispetto a paesi come Italia, Spagna e Stati Uniti. Cinquantotto persone sono morte nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime totale a 1.280.