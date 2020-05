In Francia i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 218. Il numero totale di vittime nel Paese sale così a 24.594 (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE INFORMAZIONI DELLA FARNESINA SULLA FRANCIA). I dati sui decessi sono in calo rispetto a ieri, 30 aprile, quando erano state annunciate 289 vittime.

Numeri in calo

Intanto, si registra anche un calo nel numero dei pazienti in terapia intensiva, con una diminuzione di 141 unità come hanno fatto sapere le autorità sanitarie francesi. Scendono, di 396 unità, anche i ricoveri (a 25.887) e sono al minimo i nuovi casi accertati (604), che in totale - dall'1 marzo - sono 130.185 (LIGUE 1 FINITA: PSG CAMPIONE DI FRANCIA - I LUOGHI DEL MONDO CON PIÙ CASI). Il Paese è in lockdown fino all'11 maggio, data dopo la quale ci sarà una riapertura graduale delle scuole materne ed elementari, ma "su base facoltativa". Le medie, invece, potranno riaprire dal 18 maggio e per quanto riguarda i licei bisognerà attendere la decisione a fine mese.