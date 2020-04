Il premier britannico Boris Johnson torna ad apparire in pubblico, per la prima volta dopo aver superato il Covid19, per spiegare che il Regno Unito "inizia a invertire la tendenza" nella lotta contro la pandemia di coronavirus, ma che non è ancora il momento di allentare il lockdown (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SUL REGNO UNITO). Il coronavirus "è un aggressore inatteso e invisibile nel suo assalto fisico, come posso dirvi per esperienza personale", ha detto Johnson nel suo discorso alla nazione da Downing Street, nel primo giorno del suo ritorno al lavoro, assicurando che il Regno Unito ha "iniziato a metterlo al tappeto" grazie al rispetto del lockdown. Il premier ha sottolineato però che serve ancora prudenza, dicendo di capire il peso "delle misure di distanziamento sociale", non senza avvertire però che occorre evitare un secondo picco che sarebbe pure "un disastro economico" (LA FOTOSTORY DEL PREMIER BRITANNICO).

"È il momento di massimo rischio"

"Questo è un momento di opportunità" e tuttavia è anche "il momento di massimo rischio", ha proseguito Johnson. "So che molte persone - ha insistito, rivolgendosi indirettamente a coloro che fra la gente comune, il business, l'opposizione laburista e la sua stessa maggioranza invocano un piano per l'allentamento del lockdown - guardando al nostro apparente successo (nel rallentamento della diffusione dei contagi) si domandano se non è ora il momento d'alleggerire le misure di distanziamento sociale". Pur riconoscendo quanto "duro e stressante sia stato l'aver rinunciato, anche temporaneamente, alle nostre antiche e basilari libertà", il premier ha però ammonito che un rilassamento prematuro delle restrizioni potrebbe causare "un secondo picco, disastroso" sul piano sia umano sia "economico".