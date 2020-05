Coronavirus, in Spagna 378 i decessi nelle ultime 24 ore

Le vittime hanno registrato un lieve incremento rispetto al 24 aprile e in totale hanno superato le 22mila persone dall'inizio dell'epidemia nel Paese. Salgono anche i contagi, con poco meno di 3mila nuovi casi in un giorno

In Spagna si sono registrati 378 decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore, un lieve incremento rispetto alle 367 vittime contate il 24 aprile. Le cifre sono riportate dal ministero spagnolo della Sanità. Nel Paese il totale dei morti positivi al Covid-19 è arrivato a 22.908. I contagi, invece, sono 223.759, con 2.944 nuovi casi positivi. I guariti si avvicinano alla soglia dei 100mila, con 95.708 persone non più positive (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA NOTA DELLA FARNESINA SULLA SPAGNA)

Governo chiede unità a tutte le forze politiche

Intanto il governo di Pedro Sanchez continua a invocare unità tra tutte le forze politiche per affrontare le conseguenze causate dalla pandemia. L'esecutivo sta chiedendo un vero e proprio patto per traghettare la nazione fuori dalla crisi post Covid-19. Il portavoce del governo, María Jesús Montero, ieri ha ribadito l'appello in particolar modo ai popolari guidati da Pablo Casado, insistendo che tutte le parti devono "cedere un poco per il bene del Paese".