Nel suo discorso al Bundestag, alla vigilia del Consiglio Ue straordinario che deve definire le misure economiche per ridare slancio economico all'Europa, la cancelliere tedesca Angela Merkel, ha spronato alla coesione. "Viviamo tempi straordinari", siamo di fronte alla "più grande prova" dalla seconda guerra mondiale e "in gioco c'è la tenuta dell'Europa". E "senza solidarietà - ha sottolineato - non c'è Europa.

"Oms è partner irrinunciabile"

"Oggi possiamo constatare che il sistema sanitario regge la prova del coronavirus", ha sottolineato Merkel. La cancelliera ha spiegato che "siamo ancora solo all'inizio della pandemia", e che "grazie alla disciplina e il rigore delle settimane scorse abbiamo limitato il contagio" e "guadagnato tempo". "Per il governo tedesco l'Oms è un partner irrinunciabile e noi lo sosteniamo", ha poi affermato ribadendo che la la collaborazione internazionale è "straordinariamente importante", per la Germania, in Europa e su scala globale: "La collaborazione con gli Stati africani è sempre importante e nel coronavirus va rafforzata" (AIUTI PER LA PANDEMIA: ULTIMA CHIAMATA PER L'EUROPA).

Il vertice di oggi

I 27 leader europei si vedranno in videoconferenza oggi per provare a fare qualche passo avanti sui principi per far nascere il Recovery Fund, o fondo per la ripresa, in attesa della proposta formale che la Commissione presenterà il 29 aprile. Dalle prime indiscrezioni, la presidente Ursula von der Leyen sarebbe disposta a mettere sul tavolo una proposta da 1.600 miliardi, cioè una potenza di fuoco simile a quella chiesta da Italia, Francia e Spagna. Sembra invece scontato, al vertice, il via libera finale ai tre paracadute approvati dall'Eurogruppo, cioè quello per gli Stati (Mes), quello per i lavoratori (Sure) e quello per le imprese (nuova Bei).