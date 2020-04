Gli Stati Uniti stanno monitorando alcune informazioni di intelligence secondo cui il leader nordcoreano Kim Jong-un sarebbe in grave pericolo dopo un intervento chirurgico. A riportarlo sono alcune fonti dell'amministrazione Usa citate dai media americani. Ancora più specifico è invece il Daily Nk, sito web di news basato a Seul e ben informato sulle vicende di Pyongyang essendo gestito in prevalenza da disertori del Nord, secondo cui Kim Jong-un, la cui salute sarebbe peggiorata negli ultimi mesi a causa di tabagismo, obesità ed eccesso di lavoro, avrebbe subito un intervento cardiovascolare il 12 aprile. (IL LANCIO DI MISSILI COREANI DEL 14 APRILE - LA FOTOSTORIA DI KIM)

Le smentite di Seul

Sempre secondo il Daily Nk il leader nordcoreano starebbe recuperando i postumi operatori in una villa sul monte Kumgang, resort nella contea orientale di Hyangsan, dopo l'intervento avuto in un ospedale del posto. Tuttavia, il ministero dell'Unificazione di Seul, che gestisce le relazioni con Pyongyang, ha evitato ogni commento sulla vicenda. La Corea del Sud, inoltre, non ha rilevato segnali "insoliti" dal Nord che potrebbero suggerire un grave problema di salute del leader Kim Jong-un. "Non abbiamo nulla da confermare e non sono state rilevate attività insolite", ha detto il portavoce presidenziale Kang Min-seok, secondo la Yonhap.

L’ultima apparizione di Kim

"La mia impressione è Kim fosse in difficoltà per i problemi cardiovascolari dallo scorso agosto e che la situazione fosse peggiorata dopo le ripetute visite al monte Paektu", ha riferito una fonte a Daily Nk, in merito alla montagna simbolo della famiglia Kim e sacra per l'intera nazione, dove il leader si fece ritrarre più volte al galoppo sul suo cavallo bianco nello scenario suggestivo delle prime nevi. Kim, nella ricostruzione, sarebbe partito per l'ospedale dopo aver presieduto la riunione dell'11 aprile del politburo del Partito dei Lavoratori, ultimo evento al quale è apparso. La scorsa settimana Pyongyang ha lanciato diversi missili a corto raggio, considerati da Seul parte delle celebrazioni del 15 aprile dedicate al compleanno del nonno del leader, il 'presidente eterno' Kim Il-sung. I dispacci dei media del Nord, rispetto al passato, non diedero conto della presenza alle operazioni di Kim Jong-un. Gli esperti non sono sicuri sul perché dell'assenza di Kim dalla festa nazionale più importante dell'anno in Corea del Nord. Anche nel 2014 il leader nordcoreano sparì per più di un mese sollevando dubbi sul suo stato di salute.