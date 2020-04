Coronavirus, a Barcellona si organizzano le feste sui balconi. VIDEO

A Barcellona non si rinuncia al venerdì sera di svago e si fa festa sui balconi. Per la terza settimana di fila, gli abitanti di un condominio nel centro della città si sono ritrovati sui terrazzini e alle finestre per dare vita a un party durante il blocco causato dall'emergenza Covid-19, mantenendo il distanziamento sociale (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA NOTA DELLA FARNESINA SULLA SPAGNA).



Balli e canti dai balconi

Tutti i vicini di un palazzo hanno iniziato a ballare e cantare, ognuno sul proprio balcone, come se ci fosse una vera e propria festa. Il party è poi stato interrotto dalla polizia locale chiamata da altri residenti che si sono lamentati per il rumore. Agli organizzatori dell'evento è stato spiegato che era necessario un permesso del consiglio locale per continuare a realizzare quel genere di party in futuro (LA MAPPA INTERATTIVA DEI CONTAGI NEL MONDO).

L'evento organizzato sui social

Come è avvenuto in Italia con le canzoni intonate alle 18.00 dai balconi, anche la festa a Barcellona è stata organizzata tramite i social network. L'idea degli organizzatori catalani era di contribuire a costruire legami tra i vicini e incoraggiare le persone in altri edifici a unirsi per qualche ora di musica e balli.

Volontari della Protezione Civile ballano per tirare su il morale

Intanto a Grinon, un piccolo comune vicino a Madrid, alcuni volontari della Protezione Civile hanno ballato e diffuso musica in strada per rallegrare i cittadini chiusi in casa da settimane e per portare un po' di positività nelle case.