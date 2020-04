Coronavirus, a Wuhan chiude l’ospedale costruito in 10 giorni

È stato chiuso il Leishenshan Hospital, l’ospedale costruito a Wuhan in appena 10 giorni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (LA COSTRUZIONE IN TIMELAPSE - LE PRIME IMMAGINI DEI LAVORI - LE FOTO DELL'OSPEDALE). Lo riferiscono alcuni media internazionali, tra cui Sky News. Intanto, la città epicentro della pandemia ha lanciato un'indagine epidemiologica a campione per i residenti locali, iniziando dal distretto di Jiangxia, per rilevare la comparsa di casi asintomatici (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE).

Trasferiti gli ultimi pazienti

Il Leishenshan Hospital era stato costruito da 15.000 operai. Con circa 1.500 posti letto, ha ricevuto i primi malati l'8 febbraio, due giorni dopo il completamento della costruzione. Martedì, gli ultimi quattro pazienti sono stati trasferiti in un ospedale permanente della città.

Wuhan monitora i casi asintomatici

Intanto 880 residenti di otto sottodistretti si sono sottoposti gratuitamente al tampone al test sierologico degli anticorpi, nell'ambito di un'indagine che coinvolgerà un totale di 11.000 residenti di 13 distretti amministrativi di Wuhan. Gli esperti devono ancora comprendere alcune caratteristiche di trasmissione e i percorsi patogenetici del nuovo coronavirus, mapparne la regolarità epidemica per perfezionare le misure di prevenzione, spiega Ding Gangqiang, responsabile del gruppo di esperti addetto al campionamento epidemiologico inviato a Wuhan dal Centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie. "Abbiamo avviato questo tipo di indagini a campioname a Wuhan e in nove comuni e province tra cui Pechino, Liaoning, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Hubei, Guangdong, Sichuan e Chongqing per conoscere il livello di anticorpi specifici contro il COVID-19 sviluppato dalle persone e fornire una base scientifica per l'adeguamento della strategia di prevenzione e di controllo", ha affermato Ding.