USA 2020, endorsement di Obama al suo ex vice Joe Biden. VIDEO

Era nell’aria, a maggior ragione dopo il ritiro di Bernie Sanders e la chiusura, di fatto, della corsa delle primarie DEM: l’ex presidente Barak Obama ha fatto - con una diretta Twitter - il suo endorsement ufficiale per Joe Biden, per due mandati suo vicepresidente (LA SCHEDA)

"Lui vice, la mia scelta migliore"

Obama sceglie un video messaggio in cui spiega perché crede che Biden sia l’uomo giusto per battere il presidente Trump alle elezioni di novembre: "Scegliere Joe come mio vice è stata una delle migliori scelte che abbia mai fatto ed è diventato un amico stretto. Credo che Joe abbia tutte le qualità di cui abbiamo bisogno in un presidente, in questa fase", ha aggiunto Obama, che lavorò con Biden alla Casa Bianca dal 2008 al 2016. "Joe Biden ha esperienza per guidarci in uno dei momenti più bui, sa come lavorare con gli alleati", conclude Obama.