I treni e le strade di Chicago sono vuoti: i residenti aderiscono alle linee guida della città e dello Stato americano per rimanere a casa e contrastare, così, la diffusione del conragio del Covid-19. A partire da lunedì, lo stato dell'Illinois ha confermato oltre 22.000 casi positivi e ha registrato 794 decessi per il coronavirus (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO)

Lockdown fino a fine aprile

Il governatore J.B. Pritzker ha prorogato le misure restrittive, per ora, almeno fino al 30 aprile. Per la maggior parte delle persone, il coronavirus provoca sintomi lievi o moderati, come febbre e tosse che si risolvono in due o tre settimane. Per alcuni, in particolare gli adulti più anziani e le persone con problemi di salute esistenti, può causare malattie più gravi, inclusa la polmonite e la morte.