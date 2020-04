Sono oltre mezzo milione i casi registrati di Coronavirus negli Stati Uniti. Nello specifico 500.399, secondo i dati della Johns Hopkins University citati da Cnn. Nelle ultime 24 ore, i decessi accertati sono stati 2.100: mai così tanti. In totale, sempre negli Stati Uniti, le vittime sono 18.586, un numero ormai vicino a quello dell'Italia. Lo stato di New York è l'epicentro americano della pandemia con 174,481 casi e 7.884 morti. Secondo per numero di casi il vicino stato del New Jersey con 54.588 contagi accertati. Intanto, il presidente Donald Trump annuncia i prossimi provvedimenti e anche aiuti per l’Italia. (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SUGLI USA)

Trump: "Riaprire il prima possibile, ma sentirò gli esperti"

"Voglio riaprire gli Stati Uniti il prima possibile, ma saranno i dati a determinarlo". Lo afferma Donald Trump, assicurando che ascolterà gli esperti su una possibile riapertura del Paese in maggio. Dicendosi aperto a un eventuale nuova chiusura se nel caso l'epidemia dovesse riprendere piede dopo l'apertura, Trump precisa: sulla riapertura "sto guardano a quello che accade negli altri paesi, quello che fanno, cosa succede. Stiamo creando anche un comitato per riaprire il Paese" che sarà annunciato martedì. (LA CATTEDRALE DI ST. JOHN DIVENTA UN OSPEDALE DA CAMPO - IN COLORADO GLI ANIMALI RITORNANO NELLE CITTÀ)

Aiuti all’Italia

Lo stesso Donald Trump ha inoltre pubblicato il memorandum per offrire assistenza all'Italia per il Covid-19. Nel decreto del presidente americano si fa riferimento all'Italia come uno degli "alleati più stretti e di vecchia data". "Anche se la priorità del governo americano è prima di tutto nei confronti degli americani, andare in aiuto dell'Italia aiuterà a combattere l'epidemia del Coronavirus e mitigare l'impatto della crisi, dimostrando allo stesso tempo la leadership americana di fronte alle campagne di disinformazione cinesi e russe", si legge nel memorandum. Viene inoltre messo a disposizione il personale militare americano in Italia per la costruzione di ospedali da campo, per il trasporto di carburante e alimentari e per servizi di telemedicina agli ospedali italiani. Nel memorandum, Trump autorizza inoltre la sua amministrazione a sostenere la ripresa dell'economia italiana. (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO - I CONTAGI IN ITALIA: LE GRAFICHE)