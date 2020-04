Coronavirus, in Spagna calano i morti: 605 nelle ultime 24 ore

Cala il numero dei morti per il Coronavirus in Spagna. È di 605 il numero delle vittime nelle ultime 24 ore, il dato più basso dal 24 marzo. Lo ha annunciato il ministero della Salute precisando che il totale dei morti di Covid-19 nel Paese è 15.843. In aumento invece i casi, con 4.576 nuovi contagiati per un totale di 157.022.

Contro l’epidemia un ventilatore non brevettato

Intanto un ventilatore polmonare d'emergenza sviluppato a partire da un motore dei tergicristalli delle auto è stato prodotto da Seat e non è stato brevettato per consentire la replicazione e la diffusione anche in Africa e Sud America. Il respiratore si chiama OxyGEN e sviluppato sulla base dell'idea di una piccola società di ingegneria a Barcellona, la Protofy.xyz, che lo ha voluto "open hardware". Prodotto nella fabbrica dell’azienda (del gruppo Volkswagen) di Martorell, in Catalogna, e sviluppato a partire da un motore per parabrezza. È stato testato sui suini ed è stato autorizzato dall'Agenzia spagnola per i medicinali. A differenza di un modello standard che permette un'assistenza respiratoria totale o parziale, il modello del dottor Puig, direttore del Centro di ricerca dell'ospedale tedesco Trias i Pujol di Badalone, permette solo un'assistenza totale. Una volta che il paziente ha iniziato a recuperare la capacità respiratoria, deve quindi essere intubato con un modello standard in grado di ventilarlo "a richiesta".