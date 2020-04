In Indonesia solo nella giornata del 9 aprile ci sono stati 337 nuovi casi di contagio da coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA) e 40 decessi. Nel Paese qualche negozio rimane comunque aperto, come il salone da barbiere di Herman Maulanasyah, che ha deciso di proteggersi da possibili contagi con una tuta integrale fai da te. Ogni giorno l'uomo, prima di far entrare i clienti, si mette tuta intera, una doppia maschera, stivali di gomma e guanti di lattice. Ha due "uniformi" simili, che igienizza e cambia ogni giorno. "Non voglio sembrare simpatico con questo abbigliamento - ha detto Maulanasyah ai giornalisti di Reuters - ma voglio mostrare vicinanza ai medici che ogni giorno si devono vestire così per curare i pazienti con covid". Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi. LIVE LIVE